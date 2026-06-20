Docentes participan en plan nacional protección integral de niños y adolescentes

El municipio Santiago Mariño acogió el encuentro de los Defensores Educativos, donde serán certificados los maestros participantes para el fortalecimiento de los mecanismos de protección y garantía de derechos dentro de las instituciones escolares

CIUDAD MCY.- En la Unidad Educativa Privada Bicentenario de las Independencias se desarrolló el segundo encuentro del Plan Nacional de Formación para Defensores Educativos, dirigido a docentes activos postulados por directores y directoras de instituciones educativas del municipio Santiago Mariño.

La directora de Asuntos Educativos de la Alcaldía de Santiago Mariño, Yeaxis Pérez, informó que el programa fue inaugurado el pasado 5 de junio de manera simultánea con el municipio Sucre en la ETIN Mariano Fernández Fortique y se extenderá durante cuatro viernes consecutivos hasta el próximo 26 de junio. Agregó que participan organismos encargados de impartir contenidos relacionados con la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, Elizabeth Esaa, responsable municipal de Investigación y Formación Permanente del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa de Santiago Mariño, destacó que el objetivo principal del plan es certificar a los docentes participantes en el área de defensoría educativa, fortaleciendo los mecanismos de protección y garantía de derechos dentro de las instituciones escolares.

Durante la actividad, el presidente del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipnna) de Santiago Mariño, Nelson Cordero, participó junto al Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa de Aragua e Idenna en la formación de 128 defensores escolares, principales y suplentes. La capacitación estuvo centrada en los derechos fundamentales establecidos en la Lopnna y en los procedimientos de actuación ante posibles vulneraciones de derechos dentro de los planteles educativos.

Cordero ratificó el compromiso institucional de continuar fortaleciendo los procesos educativos, culturales y deportivos para garantizar el bienestar biopsicosocial de los estudiantes, en consonancia con el Plan de la Aragüeñidad impulsado por la gobernadora Joana Sánchez, los lineamientos de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y el respaldo del alcalde Carlos Guzmán.

El programa cuenta con el acompañamiento del CDCE y busca consolidar espacios escolares seguros, inclusivos y orientados a la protección integral de la población estudiantil.

PRENSA MARIÑO

FOTO CORTESIA