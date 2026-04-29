Dojo Aponte mostró su talento rumbo a los Juegos Nacionales

Karatecas del estado Guárico representaran a nuestro país en competencias nacionales

CIUDAD MCY.– Los atletas del Dojo Aponte destacaron en el pasado clasificatorio de kárate rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles con 4 atletas con boleto a la máxima justa del deporte nacional en las modalidades Kata y Kumité.

Entre los atletas exponentes del dojo se encuentran medallistas infantiles que ayudaron a posicionar a los sanjuaneros en el top 10 de estados con mayor producción de preseas al conquistar 1 de oro, 1 de plata, y 2 de bronce.

Asimismo, cuentan con el primer puesto del ranking nacional Angelo Riera quien viajará a México a disputar el Campeonato Centroamericano del Caribe donde nuestro país participará en la categoría de kumité en el peso de más 45 kg.

Para Riera este campeonato tiene un gran significado debido a toda la preparación de su y gracias al Sensei William Aponte.

“Es un logro para mí, de solo estar allá. Significa que he dado todo mi esfuerzo para poder ser convocado a ese gran winner centroamericano” expresó Riera quien contó que ganó su primera medalla representando al Dojo Aponte.

Por otra parte el talento femenino también logró clasificarse siendo Agatha González, Sofía Castro y Karen Hernández quienes catalogaron la experiencia como maravillosa y además de agradecer a todos los coachs, compañeros y al estado de Guárico.

SAMUEL ZAVALA

FOTO:CORTESIA