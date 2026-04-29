Festival de Paraatletismo impulsó la inclusión deportiva en Aragua

Las competencias incluyeron pruebas de velocidad de 80 y 150 metros, lanzamiento de pelota y salto largo, en categorías comprendidas entre los 11 y 14 años de edad.

CIUDAD MCY.- El Estadio Olímpico Hermanos Ghersi Páez de Maracay fue el escenario que albergó con éxito el Festival de Paraatletismo, actividad organizada en el marco de la semana de la educación especial y que reunió a niños y jóvenes con diversas condiciones para promover la inclusión y el desarrollo deportivo en la entidad.

Un total de 115 niños participaron en esta jornada deportiva, provenientes de los municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry, consolidando así un importante encuentro para la integración y el impulso del deporte adaptado en la región.

Daniel Alfonso, director de Masificación del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), destacó que esta iniciativa forma parte de un trabajo articulado con la dirección de deporte del municipio Girardot, liderada por William Carrillo, junto al equipo de educación especial del CDCE Aragua, instancia que ha venido fortaleciendo el paraatletismo en sus distintas modalidades.

Durante el festival participaron atletas con discapacidad auditiva, intelectual, visual y síndrome de down, quienes demostraron su talento y entusiasmo en cada una de las pruebas programadas.

“Este fue un primer chequeo que se extenderá hasta el mes de septiembre, con el objetivo de seguir captando talentos que integrarán la selección del estado Aragua para los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, así como para los Juegos Deportivos Nacionales Comunales”, señaló Alfonso.

Las competencias incluyeron pruebas de velocidad de 80 y 150 metros, lanzamiento de pelota y salto largo, en categorías comprendidas entre los 11 y 14 años de edad.

El director de masificación también resaltó el respaldo del Gobierno Bolivariano de Aragua, liderado por la gobernadora Joana Sánchez, a través del IRDA, como pilar fundamental para el impulso de políticas deportivas inclusivas en la región.

Con este tipo de actividades, el estado Aragua reafirma su compromiso con la masificación del deporte y la inclusión, brindando oportunidades a niños y jóvenes para desarrollarse integralmente a través de la actividad física.

PRENSA IRDA

FOTOS: PRENSA IRDA