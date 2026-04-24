Precipitaciones de intensidad variable se estiman en varias regiones del país

CIUDAD MCY.- Este viernes, en horas de la mañana, se prevén zonas nubladas asociadas a precipitaciones de intensidad variable, principalmente en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, región Central, Llanos Occidentales/Centrales, Centro Occidente, los Andes y Zulia, mientras que el resto del país prevalecerá con nubosidad de parcial a fragmentada.

De acuerdo con el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en horas de la tarde y noche se espera un aumento progresivo de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas, que serán más intensas y frecuentes en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Nororiente, Llanos Occidentales, Centro Occidente, los Andes y Zulia; sin descartar algunas precipitaciones en la región Central.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira, durante la mañana predominará nubosidad del tipo estratiforme con lloviznas intermitentes, especialmente en zonas montañosas del estado Miranda. Después del mediodía, se estima el incremento de la cobertura nubosa con algunas precipitaciones variables en la mayor parte de la entidad, particularmente al final de la tarde.

El viento prevalecerá variable entre 16 y 24 km/h; las temperaturas extremas oscilarán entre una mínima de 16°C y una máxima que podría alcanzar los 26°C.

FUENTE: VTV

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