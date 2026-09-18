Venezuela reivindica soberanía y control estatal en la ONU

CIUDAD MCY.- La representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante los órganos del sistema de la ONU en Roma, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), embajadora Marilyn Di Luca Santaella, participó este jueves en la capital italiana para abogar por una cooperación basada en la soberanía y en el control estatal de los procesos.

Según información difundida en la cuenta de Instagram de la Representación Permanente de Venezuela ante los organismos de Naciones Unidas, con sede en Roma, durante la décima reunión conjunta oficiosa de este foro multilateral en suelo italiano, la embajadora planteó que la ayuda de emergencia debe conectarse con políticas de desarrollo a largo plazo que fortalezcan el agro, la producción local y la comunidad rural, abogando a la vez por delimitar competencias entre los organismos, cuidar sus mandatos específicos e impulsar una cooperación sur-sur y triangular más solidaria y sostenible.

​En el mismo espacio, el Estado venezolano planteó que la vulnerabilidad exige respuestas a la medida de cada nación, condicionando cualquier expansión de estos modelos a la revisión previa con consentimiento soberano, además de proponer veeduría gubernamental e indicadores de impacto auditables.

​Bajo la Diplomacia de Paz, el país remarcó por último que la eficiencia va más allá de recortar costos al buscar logros duraderos en nutrición y soberanía alimentaria, ratificando su respaldo a una coordinación institucional que traduzca las alianzas en bienestar directo para la gente.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL