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Dotación de colchones llega a la Corporación del Salud del estado Aragua

PorLuisa Pedroza

Mar 14, 2026

CIUDAD MCY.- La Corporación de Salud del Estado Aragua (Corposalud, recibió una importante dotación de colchones quirúrgicos y ortopédicos de alta calidad destinados al equipamiento de los centros de salud, ello, gracias a las acciones del Gobierno Bolivariano.

La Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, informó que la entrega forma parte del plan de fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud en la entidad aragüeña, con el objetivo de consolidar la salud pública de calidad para todos y todas.

Lombano destacó que la dotación será distribuida en las diferentes áreas quirúrgicas y de hospitalización de la red ambulatoria y hospitalaria del estado Aragua, para optimizar y fortalecer la atención a los pacientes aragüeños.

Reiteró que está entrega responde a la línea de acción del Gobierno Nacional, gracias a las políticas de protección social de la presidenta encargada; Delcy Rodríguez, de la Ministra de Salud; Nuramy Gutiérrez, y de la Gobernadora del estado Aragua; Joana Sánchez, enfocadas en las mejoras de los espacios hospitarios y la atención integral a la población.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

Por Luisa Pedroza

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