Gobierno regional realiza dotación de kit de emergencias a centros de salud

CIUDAD MCY.- A través de la Corporación de Salud de Aragua, el Gobierno regional hizo entrega de kits de emergencias a los centros de salud y ambulatorios, que se ubican en el municipio Girardot y Mario Briceño Iragorry (MBI), en las cercanías del Parque Nacional Henri Pittier, del estado Aragua.

La Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, informó que la dotación de los insumos se realizó específicamente en el CDI La Cooperativa, Arsenal, Caña de Azúcar, Solidario y La Candelaria; igualmente, en la Unidad de Emergencia La Candelaria, IVSS El Limón y al Ambulatorio del Norte, a fin de garantizar la atención oportuna y gratuita a los pacientes que se presenten con afecciones respiratorias.

Del mismo modo, indicó que los kit contienen medicamentos, mascarillas para nebulizar niños y adultos y material médico, para las personas con problemas respiratorios derivados de la inhalación de humo, debido a los incendios forestales acaecidos en los últimos días en el Henri Pittier.

Dichas acciones se ejecutan cumpliendo con los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; con el respaldo de la Ministra de Salud; Nuramy Gutiérrez y de la Gobernadora del estado Aragua; Joana Sánchez, quien lidera el equipo multidisciplinario para contrarrestar los incendios forestales que azotan el estado Aragua.

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