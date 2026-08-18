Dotación de insumos optimiza atención en el CDI Luchadores en Lamas

El alcalde del municipio, Tony García, ofreció un detallado balance de lo que incluyó la entrega mensual, como guantes, medicamentos, macrogoteros, inyectadoras, entre otros elementos vitales para el triaje de emergencia

CIUDAD MCY.- ‎Como parte del fortalecimiento de la red sanitaria pública, se llevo a cabo la dotación de insumos al área de Emergencia del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Luchadores, ubicado en el municipio José Ángel Lamas.

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‎El alcalde Tony García lideró la jornada de entrega, cuyo objetivo es optimizar el triaje de los pacientes y ofrecer una atención de primel nivel, al tiempo que informó a la colectividad sobre lo incluido en la asignación mensual.

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‎Duarante el balance, el burgomaestre señaló que el centro asistencial recibió más de 18 mil unidades de inyectadoras, guantes, yelcos, medicamentos, solución salina, gasas, alcohol, rollos para electrocardiogramas, entre otros elementos vitales.

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‎El burgomaestre señaló que, «esto es para garantizar la atención de los habitantes de Santa Cruz, ningún paciente que acuda se le puede solicitar algún insumo», pues cuentan con los recursos dentro del sitio.

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‎El trabajo en conjunto con la presidenta de la República, Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, así como la organización del Poder Popular a través de las vocerías competentes en la materia, dio como resultado el mejoramiento del Sistema Público de Salud, gracias a la dotación de material de primera necesidad.

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THAIMARA ORTIZ

FOTOS : PRENSA ALCALDÍA DE LAMAS