ExpoAvisa consolida la innovación y vanguardia científica en salud animal

Este gran evento impulsa el puente entre la industria, la academia y los entes gubernamentales

CIUDAD MCY.- La Asociación Venezolana de la Industria de la Salud Animal (Avisa) dio inicio formal a la tercera edición de la ExpoAvisa 2026 Tech Forward, un encuentro estratégico que reúne a 54 empresas de los sectores farmacéutico veterinario y agroindustrial.

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Durante la jornada inaugural de este evento bienal, representantes del gremio destacaron el firme compromiso del sector con la actualización científica, la adopción de tecnologías de punta y la búsqueda de soluciones integrales que fortalezcan la producción nacional y el bienestar animal.

​Luis Luján, presidente de Asociación Venezolana de la Industria de la Salud Animal (Avisa), resaltó la capacidad de resiliencia y la firmeza del sector para mantenerse a la vanguardia del conocimiento.

​“A pesar de las diferentes situaciones que hemos atravesado en las últimas décadas en el país, la medicina veterinaria siempre ha sido un sector que se ha mantenido en la punta de la vanguardia de tecnología”, afirmó Luján.

​Asimismo, precisó que Avisa agrupa a 54 empresas del ámbito farmacéutico veterinario y agroindustrial, y ofrece un espacio de convergencia inédito donde conviven la exposición comercial, la inmersión tecnológica y el rigor académico.

​Luján mencionó que la propuesta conceptual de esta edición contempla áreas de alto impacto como el Viewpoint científico, con la presentación de 48 trabajos de investigación de organismos públicos y privados, así como salas inmersivas para la exhibición de marcas y un ciclo formativo de conferencias de alto interés técnico.

​Explicó que, como cierre de las jornadas de este 24 y 25 de septiembre, se llevará a cabo un encuentro gremial decisivo que reunirá a los principales directivos del sector para debatir las afecciones prioritarias de la producción agropecuaria.

​Las propuestas y planes de solución articulados durante esta mesa de trabajo serán presentados directamente ante el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, a través del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai).

​EMPRESAS PARTICIPANTES

​Dentro de las dinámicas del evento, las empresas participantes expusieron su oferta de valor y sus proyectos de expansión.

​Claudio Silvestri, médico veterinario y gerente general de Laboratorio Silvestri, institución con 25 años de trayectoria orientada a líneas de pequeños animales, ganadería y porcicultura, señaló la relevancia de esta vitrina comercial.

​“En este marco estamos ofreciendo lo que tenemos y presentamos tres productos nuevos lanzados para los veterinarios, los dueños de mascotas, distribuidores y tiendas”.

​Por su parte, en representación de la agroindustria, Deira Montilla, promotora de la marca Purolomo, perteneciente a la matriz Alibal Trade, dedicada a la comercialización de alimentos balanceados para animales, enfatizó el carácter autosustentable de la cadena productiva:

​“Somos una empresa autosustentable, ya que comenzamos desde el insumo nutricional para el animal hasta la elaboración del producto final”.

REINA BETANCOURT|CIUDAD MCY

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