Vía en mejores condiciones devuelve agilidad al transporte Magdaleno-Güigüe

La carretera ya recibió 3 mil 400 toneladas de asfalto y próximamente incorporará demarcación y tachas reflectivas

CIUDAD MCY.- La vialidad que conecta a las poblaciones de Magdaleno y Güigüe registra un avance significativo en su proceso de rehabilitación, con la colocación de 3 mil 400 toneladas de asfalto que han permitido mejorar las condiciones de circulación para vehículos particulares, unidades de transporte público y carga pesada.

Los trabajos forman parte del Plan Nacional de Asfaltado, impulsado por la presidenta, Delcy Rodríguez y orientado en el estado Aragua por la gobernadora Joana Sánchez, para atender distintos tramos de la red vial de la entidad.

La intervención ha tenido incidencia directa en el servicio de transporte que comunica a las poblaciones de la zona, al ofrecer una superficie de rodamiento en mejores condiciones y favorecer los tiempos de traslado de quienes utilizan esta ruta para sus actividades cotidianas.

MEJORES TRASLADOS

El fiscal de la línea de Transporte Maracay-Güigüe, Renny Franco, destacó la receptividad de los conductores y usuarios ante las labores ejecutadas en el tramo correspondiente al estado Aragua.

“Los choferes están muy complacidos, agradecidos por la gestión que ha hecho la gobernadora Joana Sánchez”, expresó Franco, quien señaló que las condiciones actuales de la carretera permiten que tanto los choferes y pasajeros realicen sus recorridos con mayor comodidad.

El representante del sector transporte explicó que la ruta atiende a una población de carácter rural, cuyos habitantes también utilizan esta vía para movilizar productos hacia los mercados, por lo que la rehabilitación incide tanto en el traslado de pasajeros como en el movimiento de mercancías.

Franco indicó que la línea cuenta actualmente con ocho unidades operativas diariamente, mientras que la cantidad de usuarios varía de acuerdo con el momento del día. En ese sentido, estimó que las nuevas condiciones de la carretera pueden favorecer un mayor flujo de pasajeros y recorridos más ágiles.

Asimismo, resaltó el acompañamiento realizado durante la ejecución de los trabajos y valoró la atención brindada por las autoridades a las necesidades planteadas por el sector transporte.

PRÓXIMA ETAPA

La rehabilitación de la vía entrará próximamente en una tercera etapa, que contempla la demarcación de la calzada y la colocación de tachas reflectivas.

Estas labores estarán dirigidas a mejorar la visibilidad de la vía y ofrecer mayores referencias para los conductores, especialmente durante los recorridos nocturnos.

La intervención permitirá complementar los trabajos de recuperación de la superficie de rodamiento y contribuir a condiciones más adecuadas para la circulación por este corredor vial que comunica a Aragua con el estado Carabobo.

REINYMAR TOVAR

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