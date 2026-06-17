Jornada de salud favoreció a cocineras y cocineros de la Patria de Zamora

CIUDAD MCY.- Con el propósito de proteger al personal responsable de garantizar la alimentación escolar se realizó la Jornada de atención social «El Fogón de la Aragüeñidad» donde fueron favorecidos 98 personas, entre cocineros y cocineras de la Patria, sus familiares y personal de la comunidad educativa de la Escuela Técnica Agropecuaria (ETA) San Francisco de Asís, ubicada en el municipio Zamora. El abordaje garantizó un total de 2 mil 830 beneficios de salud.

Este despliegue se fundamenta en el Plan de la Aragüeñidad que dirige la gobernadora Joana Sánchez, orientado a dignificar el esfuerzo de los trabajadores sociales. De igual forma, las acciones se alinean con los objetivos del Plan Salud y Vida 2026, desarrollados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto al ministro Carlos Alvarado, para el fortalecimiento del sistema de prevención y asistencia nacional de salud.

Durante la actividad se ejecutaron 247 consultas en las áreas de medicina general, medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, planificación familiar, oftalmología y odontología.

El personal de salud también realizó 196 pesquisas de glicemia, hipertensión, talla y peso, administró 400 dosis de desparasitación, distribuyó 17 mil 550 unidosis de medicamentos gratuitos, entregó 60 métodos anticonceptivos y dictó sesiones educativas orientadas a la prevención de enfermedades en el entorno escolar y comunitario.

La autoridad única de salud de Aragua, doctora Yosmary Lombano, exaltó la importancia de resguardar al personal encargado de la alimentación escolar. «Esta jornada dignifica y visibiliza la labor de nuestras cocineras y cocineros de la Patria mediante una atención de calidad y un equipo profesional comprometido y humanizado. Aseguramos la gratuidad de la salud y el acceso a servicios y a la prevención en sus propios espacios de convivencia laboral», subrayó.

PRENSA CORPOSALUD

FOTOS: CORTESÍA