Ecuador cayó ante Costa de Marfil en el debut

La escuadra marfileña se lo terminó ganando sobre el final al equipo meridional, que se medirá a Curazao en la siguiente jornada

CIUDAD MCY.-Ecuador terminó las Eliminatorias Sudamericanas en la segunda posición y como la selección menos goleada, pero, en su debut en el Mundial 2026 no pudo superar a Costa de Marfil y cayó por 1-0 con tanto de Amad Diallo.

El primer tiempo terminó sin goles, pese a que los dos se inquietaron entre ambos constantemente. La selección meridional era todo físico con presión y recuperaciones altas, estando más cerca de anotar con dos pelotas estrelladas en el travesaño; los africanos, por su lado, también tuvieron las suyas aprovechando los espacios y los balones detenidos.

El segundo perdió calidad. Ninguno de los dos estuvo fino de cara a los remates al arco. Costa de Marfil se presentó mejor y le quitó el dominio a Ecuador, aunque, al igual que en el primer tiempo, ninguno pudo tener finura a la hora de definir. Los minutos pasaron, las piernas empezaron a pesar y los cambios no ayudaron a ninguno de los dos, por lo que el partido se tornó trabado e impreciso en cada sector de la cancha.

Pero el que parecía tener más resto físico eran los africanos y se adelantaron sobre el final del partido. Al minuto 90, Singo tuvo una gran corrida sobre la banda derecha y tiró un centro al medio del borde del área grande, donde Diallo, ingresado al minuto 56, remató de primera con un zurdazo que se alejaba e ingresó al arco ceñido a la lateral de la red.

Mal comienzo de Ecuador en la Copa del Mundo 2026, que podrá recuperarse en la próxima fecha debido a que se enfrenta a Curazao, mientras que Costa de Marfil se enfrentará al líder -por goles- del Grupo E, Alemania, ambas igualadas con tres puntos.

FUENTE:EL LÍDER

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