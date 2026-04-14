Educadores en Ribas socializaron los avances de proyectos

CIUDAD MCY.- Más de 110 docentes de diversas instituciones educativas del municipio José Félix Ribas se dieron cita este martes para participar en una jornada de trabajo encabezada por el alcalde Juan Carlos Sánchez. El objetivo central del encuentro, desarrollado en las instalaciones del Centro Industrial y de Capacitación Técnica Socialista de Aragua (Cincatesa), fue evaluar el progreso de los proyectos ejecutados durante los últimos meses y socializar los alcances obtenidos a través de las consultas populares, así como los planes de dotación y mejoramiento de la infraestructura escolar.

Durante la actividad, se visibilizaron los logros alcanzados mediante la articulación entre el gobierno municipal y el poder comunal. Joselyn Martínez, coordinadora del Centro de Desarrollo por la Calidad Educativa en Ribas, resaltó que la planificación estratégica ha sido clave para el éxito de estas gestiones. La docente enfatizó que el avance en los planteles es el resultado de un esfuerzo conjunto que suma al Gobierno Nacional, regional, local y a las comunidades organizadas bajo la figura de las consultas populares.

Martínez reconoció el respaldo fundamental de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, así como del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, y la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Por su parte, el mandatario local, Juan Carlos Sánchez, reafirmó su compromiso de fortalecer el sector educativo trabajando de la mano con las fuerzas vivas del punto y círculo de cada escuela y liceo, integrando a las comunas en este proceso de transformación.

Finalmente, el alcalde destacó que la recuperación progresiva de la economía venezolana permitirá incrementar la inversión en el sistema educativo. Es mucho lo que se ha hecho y mucho lo que falta por hacer, pero vamos en el camino correcto para garantizar mejoras sustanciales para todas y todos los estudiantes del municipio, concluyó Sánchez al cierre de la jornada informativa.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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