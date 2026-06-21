Ejecutan labores de escarificación en Carretera Nacional Cagua – Villa de Cura

Estas acciones se alinean expresamente con la 2da Transformación que busca consolidar ciudades mas humanas y mejores servicios públicos para el buen vivir de los aragüeños

CIUDAD MCY.- Bajo un enfoque que busca consolidar ciudades más modernas que garanticen vías que unan a los diferentes puntos del estado, con infraestructuras viales en óptimas condiciones para el transitar de usuarios locales y visitantes, se ejecutan labores de escarificación en la Carretera Nacional Cagua – La Villa, para luego iniciar el asfaltado en el tramo del municipio Sucre.

La obra se apega al Plan de la Aragüeñidad, ya que esta arteria vial conecta la entidad aragüeña con los llanos guariqueños, además de beneficiar a usuarios y transeúntes, también fortalecerá la movilidad de la producción agropecuaria de los municipios del sur de la entidad, debido a que con una vía en óptimas condiciones facilitará el transporte de productos agrícolas, ganaderos e industriales que contribuyen al desarrollo económico de la región.

Por orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, el presidente de Vías de Aragua Gerardo Rozo, supervisó de primera mano los trabajos viales.

En la Carretera Nacional, las cuadrillas especializadas utilizarán la maquinaria adecuada para efectuar la escarificación, logrando así el total éxito de los trabajos que garantizará una vialidad en óptimas condiciones.

Durante la inspección directa a los trabajos el también director estadal del Ministerio de Transporte, agradeció al gobierno nacional por estas acciones.

“Estamos arrancando con los trabajos en la Carretera Nacional Cagua – La Villa, arteria vial que nos comunica con los llanos de Guárico. En este tramo estamos realizando trabajos de escarificación gracias a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la ministra del Poder Popular para el Transporte, Jacqueline Faría y a la gobernadora Joana Sánchez”, expresó Rozo.

Asimismo, el presidente de Vías de Aragua enfatizó que luego de las labores de escarificación, se desarrollará la colocación del asfaltado, para posteriormente seguir trabajando por todo este tramo hasta llegar a los límites del estado Guárico.

Finalmente, cabe resaltar que estas acciones forman parte del plan de la transformación vial, que ejecuta el Gobierno Bolivariano de Aragua, y no solo responde necesidades inmediatas de movilidad y seguridad, sino que también proyecta un modelo de desarrollo urbano sostenible, donde cada obra consolida el derecho a la ciudad y al bienestar de los aragüeños.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA VIAS DE ARAGUA