Municipio Santiago Mariño experimenta mejoras estructurales y de servicios públicos

***Tras un año de gestión, el alcalde Carlos Guzmán ofreció un balance de obras que tuvieron como marco de ejecución el plan de gestión local y las medidas de emergencia por contingencia luego del 24 de junio

CIUDAD MCY.- En una nueva edición del programa “Así Amanece Aragua”, espacio matutino de Telearagua, el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, dio a conocer los avances que permiten la trasformación del poblado de Turmero en una ciudad, mediante la optimización de servicios básicos, así como la ejecución de obras para atender la continencia local post terremotos.

De la mano con el Ejecutivo nacional y regional, en articulación con las comunas y juntas de condominio, la jurisdicción presenta un significativo avance en diversas áreas.

RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURAS

El doble sismo que afectó al país, el pasado 24 de junio dejó un conjunto residencial con etiqueta roja, que corresponde a los edificios de Bosque Lindo, y siete en zona amarilla.

Para brindar respuesta a las familias afectadas, en las zonas que aún se pueden recuperar según los estudios y evaluaciones, se establecieron alianzas entre las instituciones que conforman los distintos niveles del Gobierno, para comenzar las respectivas obras.

Como ejemplo puntualizó los edificios Abitare 2003 y Castel Grande, donde más de 60 apartamentos presentaron daños en la mampostería. Gracias al trabajo conjunto y relaciones previas con las organizaciones vecinales, se logró canalizar el material para el levantamiento de nuevas paredes y reparación de ascensores.

El burgomaestre señalo que, si bien la dotación de los elementos fue parte de la respuesta de las autoridades, gran parte de las labores son realizadas por los propietarios.

Otro punto destacable es que la Comisión Regional de Habitabilidad y el cuerpo de ingenieros voluntarios mantienen recorridos de supervisión para asegurar las condiciones de todas las edificaciones.

Una parte de los habitantes evacuados de Abitare 2003 fueron alojados en el Hotel El Samán, el resto se encuentra en los hogares de familiares.

Ya comenzó la reparación de daños a la Iglesia Nuestra Señora de Candelaria.

SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

Una de las aristas principales dentro de la gestión es el mejoramiento de los bienes colectivos, señaló el alcalde Guzmán durante la intervención, por ese motivo se implementan diversas acciones en el Casco Central y comunidades.

En validad, se realiza el asfaltado y limpieza en las principales calles y avenidas, para augurar una mejor transitabilidad.

Creación de un plan de vigilancia e incremento de rutas para la recolección de desechos sólidos, y así evitar vertederos improvisados.

Embellecimiento de fachadas en el centro del territorio.

Destinación de recursos por parte de la alcaldía y propuesta de proyectos comunitarios destinaos al vaciado de acera y brocales.

Limpieza de un terreno en Los Coquitos para adaptación y creación de un parque.

Instalación y mejora del alumbrado público.

MUNICIPIO ANIMALISTA

Dentro de las estrategias políticas destinadas a la salvaguarda de la vida, en todas sus especies, el municipio Santiago Mariño se alza con las banderas de protección a los animales de compañía, y en especial por aquellos que se encuentran en situación de calle.

Luego de la creación de la Unidad de Gestión Animal, orientación de la entonces alcaldesa Joana Sánchez, el equipo local dio forma y estructura a los programas. “Este es uno de las primeras jurisdicciones que asumió la vanguardia de la conciencia animalista”, exaltó Guzmán.

Entre los planes existe un censo de mascotas dentro de las comunas, control de la población mediante jornadas de esterilización, actividades mensuales con ayuda de los veterinarios voluntarios.

“Con esfuerzo se atiende aproximadamente 400 mascotas, al menos una vez al mes, también tenemos micro jornadas en comunidades (…) se está haciendo también el plan de vacunación antirrábica”, acotó el alcade.

THAIMARA ORTIZ / FOTOS CORTESÍA