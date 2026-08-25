Promulgan Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó este martes la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas; un estatuto orientado a dinamizar el sector habitacional en el país mediante la eliminación de trabas burocráticas y el impulso de nuevas inversiones.

Durante el acto de firma del texto legal, la Mandataria Nacional expresó su reconocimiento al Poder Legislativo por la celeridad en el debate y sanción del proyecto.

«He agradecido a los diputados porque aprobaron la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas. Estoy firmando en este momento la ley. Va a buscar promover, construir más viviendas y quitar cualquier tipo de traba o limitación», subrayó la Jefa de Estado.

Asimismo, Rodríguez precisó el impacto positivo que tendrá esta legislación en el ámbito económico, al incentivar la participación del sector privado para complementar las iniciativas habitacionales del sector público.

«Esta ley permitirá mayores flujos de inversión privada para la construcción de vivienda, al esfuerzo que está haciendo el Estado», afirmó Rodríguez.

En este contexto, es importante realzar que, con este instrumento jurídico, el Ejecutivo busca consolidar alianzas estratégicas y agilizar los procesos operativos dentro del sector construcción para acelerar la entrega de techos dignos en todo el territorio nacional.

MÁS DE 61 MIL VIVIENDAS RECUPERADA

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se han ejecutado más de 61 mil inspecciones a nivel nacional, identificando 11 mil viviendas bajo la categoría de «semáforo rojo».

«Estamos haciendo nuevamente inspección de esas rojas, porque tenemos que tener mucha seguridad de cuáles viviendas se pueden realmente recuperar», detalló la Mandataria Nacional.

Durante una inspección exhaustiva en el campamento transitorio instalado en el Poliedro de Caracas, donde destacó el despliegue del Ejecutivo para salvaguardar a la población, la Jefa de Estado explicó que la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura está realizando una segunda evaluación, mucho más rigurosa.

En su intervención, la Presidenta destacó la importancia de reconocer la naturaleza geográfica del territorio, señalando que Venezuela es un país con actividad sísmica constante. «Hay que asumirlo, y nosotros tenemos que tener una cultura de país sísmico», declaró, insistiendo en que la prevención debe ser el eje central de la gestión de riesgos.

Bajo estas condiciones, Rodríguez instó a las autoridades y al sector construcción a elevar los estándares de seguridad para que la infraestructura nacional sea resiliente ante cualquier eventualidad geológica.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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