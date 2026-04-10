Ciudad MCY

Comunicación Patria

Uncategorized Venezuela

Ejecutivo Nacional fortalece el sistema público de salud con el «Plan de Salud y Vida 2026»

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Abr 10, 2026

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un encuentro con el equipo médico nacional, reafirmó su compromiso con la atención directa del pueblo venezolano al destacar los avances en áreas críticas como hemodinamia, cirugías de cataratas y diversas intervenciones quirúrgicas.

Durante la entrega del Centro Diagnóstico Integral y Sala de Rehabilitación Integral (CDI-SRI) «Alberto Rudas Mezones», Rodríguez destacó la importancia de que el sistema de salud actúe de manera coordinada para dar respuesta inmediata a las necesidades de la población.

La Presidenta Encargada explicó que todos los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional deben converger en el cumplimiento del programa planteado para cubrir las metas de este año. «Todo el sistema de salud público debe responder a una sola necesidad, que es el Plan de Salud y Vida 2026 del pueblo venezolano», dijo.

Finalmente, la Jefa de Estado Encargada envió un mensaje al país, reconociendo que, pese a las dificultades, la prioridad absoluta del Estado es la inversión social. «Que el pueblo venezolano sepa que hay quien lo atienda, que el pueblo venezolano sepa que a pesar de las dificultades, a pesar del bloqueo, nuestro esfuerzo está supremamente dirigido a sus necesidades y a su atención», concluyó, ratificando el compromiso con los fondos soberanos.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Uncategorized Venezuela

Ejecutivo Nacional fortalece el sistema público de salud con el «Plan de Salud y Vida 2026»

10 de abril de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Gobierno de Aragua lanzó plataforma digital para fortalecer protección animal

10 de abril de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Fundaparques brindó atención integral a más de 135 hijos de sus trabajadores

10 de abril de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Jornada veterinaria atendió más de 280 animales de compañía y comunitarios

10 de abril de 2026 Rafael Velásquez