Ejecutivo Nacional fortalece el sistema público de salud con el «Plan de Salud y Vida 2026»

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un encuentro con el equipo médico nacional, reafirmó su compromiso con la atención directa del pueblo venezolano al destacar los avances en áreas críticas como hemodinamia, cirugías de cataratas y diversas intervenciones quirúrgicas.

Durante la entrega del Centro Diagnóstico Integral y Sala de Rehabilitación Integral (CDI-SRI) «Alberto Rudas Mezones», Rodríguez destacó la importancia de que el sistema de salud actúe de manera coordinada para dar respuesta inmediata a las necesidades de la población.

La Presidenta Encargada explicó que todos los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional deben converger en el cumplimiento del programa planteado para cubrir las metas de este año. «Todo el sistema de salud público debe responder a una sola necesidad, que es el Plan de Salud y Vida 2026 del pueblo venezolano», dijo.

Finalmente, la Jefa de Estado Encargada envió un mensaje al país, reconociendo que, pese a las dificultades, la prioridad absoluta del Estado es la inversión social. «Que el pueblo venezolano sepa que hay quien lo atienda, que el pueblo venezolano sepa que a pesar de las dificultades, a pesar del bloqueo, nuestro esfuerzo está supremamente dirigido a sus necesidades y a su atención», concluyó, ratificando el compromiso con los fondos soberanos.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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