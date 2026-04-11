Plan Vuelta a la Patria: vuelo 131 trae de regreso a 168 venezolanos

Con el arribo de este nuevo grupo, que incluye a nueve niños y niñas, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con el retorno seguro, digno y ordenado de los ciudadanos al territorio venezolano

CIUDAD MCY.- Este viernes 10 de abril de 2026 aterrizó en suelo venezolano el vuelo número 131 del programa Vuelta a la Patria. En esta ocasión, un total de 168 venezolanos y venezolanas regresaron al país, sumándose a los miles que han decidido reencontrarse con sus raíces y sus familias.

Entre los pasajeros de esta jornada, destaca la presencia de nueve niños y niñas, quienes vuelven para crecer y desarrollarse en su tierra natal, bajo la protección y el calor de sus seres queridos, afirmó la Gran Misión Vuelta a la Patria en sus redes sociales.

Las autoridades encargadas de recibir a los connacionales enfatizaron que cada reencuentro de un menor con su país representa el motor más poderoso para continuar con esta tarea humanitaria. El proceso de recepción en el aeropuerto incluyó el acompañamiento integral por parte de los organismos de protección social, salud y migración, asegurando que el ingreso de cada ciudadano se realice bajo los más altos estándares de respeto y dignidad. «Seguimos comprometidos con el retorno seguro de nuestros hermanos y hermanas», informó la institución a través de sus canales oficiales.

Un puente de retorno constante: Del vuelo 130 al 131

Este arribo se produce apenas cuatro días después de otra importante jornada de repatriación. El pasado lunes 6 de abril, Venezuela recibió el vuelo 130, el cual procedía de Arizona, Estados Unidos. En esa oportunidad, el grupo fue significativamente mayor, con un total de 320 ciudadanos que retornaron al país para integrarse nuevamente a sus comunidades. Aquella operación también puso un énfasis especial en la protección de los más vulnerables, contando con seis niños y tres adolescentes entre los repatriados.

La operatividad de estos vuelos consecutivos demuestra la logística desplegada por el Ejecutivo para garantizar que la migración de retorno sea un proceso ordenado. En el caso del vuelo procedente de Estados Unidos, los ciudadanos recibieron una atención diferenciada para facilitar su proceso de reinserción social y legal, coordinada por las autoridades migratorias venezolanas.

Con la suma de ambos operativos en esta primera quincena de abril, el país ha facilitado el regreso de casi 500 personas, consolidando una política de Estado que prioriza la reunificación familiar.

FUENTE: MEDIOS NACIONALES

FOTO: CORTESÍA