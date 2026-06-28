Ejecutivo Nacional informa el rescate de 33 personas con vida tras el sismo

CIUDAD MCY.-La Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que, hasta el momento, las labores de búsqueda han permitido localizar a 33 ciudadanos con signos vitales, en medio de los despliegues que ejecutan los organismos de seguridad nacional en conjunto con comisiones extranjeras.

Detalló que el país se encuentra en un periodo crucial para el hallazgo de sobrevivientes. «Estamos en las horas críticas de poder salvar vidas, y nosotros, quienes no estamos en las labores como ustedes, estamos en oración para que podamos encontrar personas con vida», manifestó. Detalló que los equipos de rescate venezolanos han estado trabajando de manera ininterrumpida «desde el primer minuto» de la emergencia.

Asimismo, hizo un reconocimiento especial al esfuerzo del personal internacional y de las unidades caninas que se han sumado a las tareas de cuadrícula y rastreo en el terreno. Al respecto, expresó su gratitud por el apoyo humanitario recibido y señaló que el arribo de estos especialistas ha renovado las expectativas de la población afectada: «A los sitios donde ustedes llegaron, llegó esperanza», afirmó.

Finalmente, la Presidenta Encargada reiteró el compromiso de mantener las operaciones de rastreo de manera sostenida, manifestando su expectativa de que las próximas horas permitan anunciar nuevos salvamentos en las localidades afectadas.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA