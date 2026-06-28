Presidenta (E) Delcy Rodríguez visitó centro de acopio en el Complejo Deportivo José María Vargas

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de brindar una respuesta inmediata y eficiente ante la contingencia actual, la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, inspeccionó el Complejo Deportivo José María Vargas, espacio acondicionado como el principal centro de acopio del estado La Guaira.

A través de una articulación perfecta y un esfuerzo mancomunado, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Sociales, la Gobernación del estado y la Alcaldía trabajan sin descanso en la clasificación y recepción de ropa, vestimenta, medicamentos y alimentos.

Este despliegue logístico garantiza que los insumos recolectados sean distribuidos con celeridad a los centros de refugio, hospitales y comedores comunitarios, asegurando que no le falte nada al pueblo venezolano víctima de esta lamentable tragedia.

​Durante el recorrido de supervisión, la Jefa de Estado recordó a la ciudadanía que las donaciones están siendo recibidas centralizadamente en La Carlota y en la Almacenadora Caracas, desde donde se coordinan los traslados hacia los puntos de atención en el litoral central.

En medio de estas complejas horas que vive el país, la Presidenta Encargada subrayó que ninguna familia ni ciudadano se encuentra desamparado en este momento difícil. «Aquí no hay una sola familia que se pueda sentir sola, ni una persona. Está nuestro pueblo, está nuestro estado, está el sistema de protección social y está la solidaridad internacional», puntualizó, ratificando el compromiso permanente del Ejecutivo Nacional para acompañar y proteger integralmente a los sectores afectados.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA