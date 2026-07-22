Gobierno Nacional impulsa plan integral para la asignación de viviendas

CIUDAD MCY.- Durante la jornada de inspección técnica en diversos terrenos del estado La Guaira, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre las acciones conjuntas que ejecuta el Estado Mayor de Campamento y Vivienda junto a la Asamblea Nacional en infraestructuras por concluir.

​«Estamos atendiendo un cronograma de aquí a diciembre de entrega de viviendas para que todas las personas que están en los campamentos transitorios sepan que van a tener una vivienda. Es nuestra tarea fundamental en este momento, no hay otra».

Para agilizar la atención de las familias en refugios, el Ejecutivo articula medidas en el sector de inmuebles ya construidos a través de la Vicepresidenta Sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira, en conjunto con el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).

«El SAREN está trabajando en el mercado inmobiliario y mercado secundario, donde podamos tener acceso a vivienda inmediata para ir llevando a las personas que están en los campamentos a una vivienda», aseguró Rodríguez.

Finalmente, el Gobierno Bolivariano mantiene el despliegue de los equipos de trabajo para brindar respuesta oportuna a las comunidades. «Seguimos trabajando sin descanso y el Plan Venezuela Renace arreglando las viviendas que tiene que arreglar para que la gente vuelva a su hogar», concluyó la mandataria.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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