Ejecutivo Nacional retoma alianza estratégica con Schlumberger Limited tras 97 años de trabajo conjunto

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante el encuentro con el director ejecutivo de Schlumberger Limited, Olivier Le Peuch, destacó la relevancia histórica del vínculo sostenido con esta empresa francesa, tras casi un siglo de trabajo conjunto de desarrollo energético.

«Nos complace muchísimo estar haciendo esta firma, este memorando para avanzar en el regreso de ustedes a Venezuela, son 97 años, no son 5 años ni 10 años, son casi un siglo», dijo la Mandataria Nacional Encargada sobre la presencia de la reconocida empresa en el país.

Rodríguez expresó su entusiasmo por este acuerdo e indicó que este hecho simboliza «el nuevo momento que atraviesa Venezuela» en búsqueda de bienestar para todos los venezolanos y venezolanas.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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