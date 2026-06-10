Vuelo 159 de la Gran Misión Vuelta a la Patria llega con 109 venezolanos

CIUDAD MCY.- En el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, aterrizó el vuelo número 159 de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), originario de Estados Unidos, con el fin de darle un retorno seguro a casa a 109 venezolanos.

Esta información se dio a conocer en el canal de Telegram de la Gran Misión Vuelta a la Patria; el recibimiento y resguardo estuvo a cargo de funcionarios de diversos órganos de seguridad ciudadana.

Los ciudadanos contaron con el acompañamiento de personal calificado, el cual brindó una atención personalizada y una evaluación médica integral; los niños que viajaban recibieron regalos por parte de las autoridades.

Con este nuevo aterrizaje, la misión garantiza el bienestar de los repatriados y reitera el compromiso con los ciudadanos venezolanos en el exterior.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA