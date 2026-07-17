Equipo de Funvisis realizó inspección técnica en Choroní

Los expertos realizaron la evaluación del terreno para verificar si la localidad es segura para el disfrute de los turistas

CIUDAD MCY.- El equipo de ingenieros y geólogos de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) se desplegó en la parroquia costera de Choroní, municipio Girardot, con el objetivo de evaluar las condiciones de la línea costera y mitigar los riesgos geológicos a fin de garantizar un retorno seguro de temporadistas a estos espacios.

El equipo de profesionales de Funvisis se movilizó a Playa Grande con la finalidad de evaluar los cambios del oleaje y la corriente marina, con el objetivo de descartar cualquier peligro que pueda comprometer la seguridad de los temporadistas y lugareños.

Asimismo, desde el malecón de Choroní el equipo multidisciplinario de expertos realizó la inspección técnica del terreno y diagnosticaron el estado actual de la zona turística.

Esta jornada de inspección y mitigación de riesgos, orientada por el Gobierno Bolivariano, permitirá garantizar que las costas aragüeñas sean seguras para que los ciudadanos disfruten plenamente de toda los atractivos que ofrece la población aragüeña.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA