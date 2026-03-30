El Aragua FC salió victorioso en su visita a Cachamay

Los Vikingos rompieron una mala racha ante Mineros de Guayana.

CIUDAD MCY.- El Aragua FC se llevó el triunfo por la jornada 5 de la Futve 2 al vencer 2 goles por 1 a Mineros de Guayana en el marco de su visita al estadio Cachamay de Puerto Ordaz.

Los dirigidos por Javier Villafraz salieron a por todo con una buena mezcla de una ofensiva constante y una defensa sólida que les permitió llevarse los tres puntos, siendo este un triunfo importante para el 11 aragüeño quienes se acercan a uno de los 4 primeros puestos en la División Oriental de la Liga Futve 2.

En este encuentro la ofensiva por fin pudo reencontrarse con el gol tras 2 partidos sin poder anotar. Los Vikingos se adelantaron en el marcador con un gol del lateral derecho Romeo Di Modugno al minuto 35.

El conjunto de la Ciudad Jardín fue persistente en el ataque ya que buscaron formas de irse más adelante en el marcador durante el partido. Por el lado local, La Pandilla del Sur buscó el empate en varias ocasiones, pero se toparon con una excelente actuación de la defensa que fue un muro durante todo el partido.

Ya cerca del tramo final del partido, tras un centro, Aragua FC pudo anotar el segundo gol que le aseguraría la victoria gracias al lateral izquierdo Juan Briceño. A pesar de la diferencia, los de Puerto Ordaz no se metieron atrás en el partido, y gracias a una acción ofensiva pudieron descontar en el 89 con gol de Maikel Guevara.

Los Aurirrojos se llevan un triunfo importante tras cuatro jornadas donde el equipo no había podido llevarse los 3 puntos. Queda camino por delante, pero los Vikingos se han caracterizado por ser constantes y mejorar con el pasar de las jornadas. La defensa fue la pieza clave del partido frenando toda ocasión de los Negriazules.

Ahora, los ojos estarán puestos en el siguiente partido ante el líder de la división Dynamo Puerto, en un choque crucial para la temporada del conjunto Aurirrojo quien enfrentará a uno de los punteros del campeonato.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS : AGENCIA