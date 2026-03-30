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Venezuela empata con Uzbekistán pero pierde en la tanda de penales

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PorBeatriz Guilarte

Mar 30, 2026

Tras un choque muy parejo la definición desde el punto penal fue la forma para definir al ganador del duelo amistoso

CIUDAD MCY.- La Vinotinto enfrentó a la selección de Uzbekistán en la segunda jornada de la FIFA Series. Los dirigidos por Osvaldo Vizcarrondo llegaban a este partido tras una goleada a Trinidad y Tobago, mientras que los debutantes en el Mundial 2026 afrontaban este compromiso luego de haberle ganado 3-1 a la selección de Gabón.

El inicio fue parejo, donde los uzbekos fueron más ofensivos y quienes estuvieron acercándose más al arco que la selección criolla. Por su parte, el 11 nacional optó por un estilo de juego que consistía en la presión, buen juego de pases y aprovechar los espacios que dejaban los asiáticos, tomando un rol más defensivo durante los primeros 45 minutos del cotejo.

El segundo tiempo fue peleado, la Vinotinto fue creciendo a medida que avanzaba el partido, pero los uzbekos no se quedaban atrás aprovechando cada contra ataque que armaban. En este partido se mostró una gran versión de ambas oncenas.

El marcador no se movió, por lo que el duelo se tuvo que decidir desde el punto penal en el que los dirigidos por el legendario defensor Fabio Cannavaro se impusieron ante Venezuela por 5-4, en una definición que estuvo tan pareja como todo el partido.

Con algunas modificaciones en la alineación titular, se destaca la actuación del arquero José Contreras, que mantuvo su valla imbatida durante los 90 minutos.

No obstante, a pesar de la derrota, el conjunto criollo logró sumar 1 punto en este enfrentamiento por las reglas de la competición, en la cual si 2 selecciones llegan a la tanda de penales el ganador se llevará 2 puntos mientras que el perdedor solo tendrá 1.

SAMUEL ZAVALA

FOTO : AGENCIA

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Por Beatriz Guilarte

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