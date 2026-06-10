Labores de saneamiento urbano mejoran espacios de uso común en FLA

Los trabajos ejecutados por Sapmidsfla se concentran en Paraparal y Francisco de Miranda, donde se realizan acciones orientadas a optimizar las condiciones ambientales y de convivencia

CIUDAD MCY.- Las acciones de limpieza y mantenimiento ejecutadas por las cuadrillas del Servicio Autónomo para el manejo integral del municipio Francisco Linares Alcántara (Sapmidsfla) mantienen activos diversos frentes de trabajo en sectores estratégicos del municipio, con el propósito de optimizar las condiciones de los espacios públicos y contribuir al bienestar de las familias.

Entre las labores que actualmente se desarrollan destacan la limpieza integral del canal de Paraparal, el despeje y mantenimiento de la Calle 30 de esta misma comunidad, así como las jornadas de limpieza y recolección de desechos en distintas calles del sector Francisco de Miranda.

Estos trabajos responden a una planificación orientada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el alcalde Víctor Bravo a la atención permanente de áreas que requieren saneamiento, mantenimiento preventivo y recuperación de espacios de uso común, garantizando mejores condiciones para la movilidad, la seguridad y la convivencia ciudadana.

Con estas jornadas, el equipo de Sapmidsfla mantiene una presencia operativa constante en las comunidades, impulsando la recuperación de espacios urbanos y reforzando las condiciones necesarias para que los ciudadanos disfruten de ambientes más limpios, seguros y acordes con las necesidades del municipio.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA