El G/D Jesús Fernández asumió como nuevo Director General de la PBA

**El acto de transmisión de mando de la Policía Bolivariana de Aragua fue encabezado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, quien agradeció al G/B Raúl Parra por haber comandado el cuerpo policial de manera extraordinaria. El Director entrante también asumió como nuevo Secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad.

CIUDAD MCY.-La vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, dirigió el acto donde el G/D Jesús Fernández Alayón fue envestido como el nuevo director General de la Policía Bolivariana de Aragua (PBA) y secretario de Seguridad Ciudadana del estado Aragua

La jornada se llevó a cabo en el patio del Comando Central de la PBA donde la gobernadora Sánchez junto a los hombres y mujeres de azul le dieron la bienvenida al nuevo director en jefe quien releva al G/B Raúl Parra Sánchez tras 21 meses de gestión.

Sánchez, en su cuenta personal @johanitakenpo en Instagram, citó al Libertador Simón Bolívar en su expresión: “Nosotros no debemos ofrecer más que la paz en recompensa de la Independencia. Esta para nosotros, nos trae todas las bendiciones del cielo”, a propósito del cambio de comando en la PBA.

Inmediato a su envestidura, el G/D Jesús Fernández reafirmó su compromiso de trabajar articuladamente con el Poder Popular y los organismos preventivos para garantizar la paz y el orden público en los 18 municipios de la entidad.

CUADRANTES DE PAZ Y LEY DE CONVIVENCIA

​Durante esta jornada, la mandataria aragüeña hizo mención que en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, el estado ya cuenta con 191 cuadrantes distribuidos en todo el territorio aragüeño, los cuales recibieron recientemente nuevas dotaciones de equipos e insumos.

Además, la vocera de la Aragüeñidad subrayó que se está trabajando en la reforma de la Ley de Convivencia Ciudadana.

«Nosotros tenemos una Ley de Convivencia Ciudadana que está desde el 2019 y estamos haciendo reformas en materia de seguridad. Esta ley nos dará muchos aportes porque no solamente habla de seguridad ciudadana, sino que habla de los sucesos adversos en el estado Aragua, como lo han sido los incendios forestales que ya fueron superados».

Con estas acciones, el Gobierno regional no solo fortalece las filas del cuerpo policial sino que también avanza en la actualización de marcos legales que dará una respuesta eficiente para lograr una convivencia ciudadana basada en el respeto y la prevención integral contra el delito.

PRENSA GBA

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