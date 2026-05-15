Monumento al Cacao incorporará áreas deportivas y recreativas para las familias aragüeñas

La obra, ejecutada en la avenida Casanova Godoy, incluye estacionamiento, parque infantil y zonas deportivas destinadas al disfrute de la comunidad

CIUDAD MCY.- La recuperación de espacios para la convivencia y la recreación toma forma en la avenida Casanova Godoy de Maracay, donde avanzan los trabajos de construcción del Paseo del Cacao, un proyecto impulsado por el Gobierno regional para fortalecer las áreas urbanas destinadas al esparcimiento familiar.

En medio de una jornada de inspección de obra, el presidente de la empresa estadal Vías de Aragua, Gerardo Rozo, supervisó los avances de este nuevo espacio recreacional que se ejecuta como parte de las acciones anunciadas recientemente por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, orientadas a la recuperación y humanización de la ciudad.

El proyecto contempla la intervención de más de 2 mil metros cuadrados y la construcción de distintas áreas destinadas al encuentro ciudadano, entre ellas un estacionamiento con capacidad para más de 30 vehículos, zonas de ornato y paisajismo, caminerías conectadas con el Monumento al Cacao, además de una cancha deportiva y un parque recreativo infantil.

Durante el recorrido, Rozo destacó que la iniciativa busca generar espacios para el disfrute colectivo y fortalecer la convivencia familiar a través de áreas seguras y acondicionadas para la recreación y el deporte.

“Este proyecto está pensado para el disfrute de la familia aragüeña, para el reencuentro de las comunidades, para nuestros niños y deportistas. Más allá de la infraestructura, tiene un propósito social y humano”, expresó.

Asimismo, indicó que actualmente más de 25 trabajadores se mantienen desplegados en la ejecución de la obra que se estima pueda estar culminada en un lapso aproximado de dos meses.

OBRAS EN DESARROLLO

El presidente de Vías de Aragua también informó que la institución mantiene activos otros frentes de trabajo vinculados a la seguridad vial, entre ellos labores de corrección de una falla de borde en la Local 6, vía hacia Choroní, donde los trabajos presentan un avance cercano al 30%.

Finalmente, Rozo reconoció el respaldo brindado por el Ejecutivo nacional y regional para el desarrollo de estas obras, agradeciendo el apoyo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de la ministra de Transporte, Jacqueline Faría y la gobernadora Joana Sánchez, en el impulso de proyectos destinados a la infraestructura y los espacios públicos en la entidad.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA