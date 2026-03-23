Secretaria de Transporte instalará Aulas Viales en los 18 municipios

De cara al asueto de la Semana Mayor y la aprobación de la Ley de Convivencia Ciudadana, las autoridades gubernamentales y policiales mantienen un despliegue en las principales arterias viales para concientizar a los usuarios sobre las normas de tránsito y minimizar el número de accidentes

CIUDAD MCY.- Con el establecimiento de un Aula Vial en el cruce de las avenidas Constitución y Fuerzas Aéreas, ubicadas en la ciudad de Maracay, la Secretaria de Transporte inició jornadas de concientización y prevención como parte de las estrategias para reducir los incidentes de tránsito.

‎‎En conjunto a los cuerpos policiales instalaran puntos de formación en las principales calles y avenidas de los 18 municipios, así lo informo Gabriel Perdomo, representante regional de área. «Debido al incremento de accidentes en vehículos motorizados y automóviles queremos llegar a cada territorio», mencionó.

‎‎El proceso consiste en identificar a los infractores, quienes luego pasan al conversatorio, dónde se abordan temas como la importancia del uso obligatorio de los cascos de seguridad integral, edades comprendidas para la movilización en motos, respeto a las señales de tránsito y los semáforos, por mencionar algunas artistas.

‎‎Esta acción se realiza como parte de las políticas de seguridad y cuidado de cara al asueto de Semana Santa. «Queremos prevenir cualquier evento negativo, que enlute a las familias», subrayó el secretario de Transporte.

‎‎Otro de los puntos que resaltó durante la actividad fue la (importancia) de mejorar el sistema antes de la aprobación de la Ley de Convivencia, pues dentro de sus artículos la infracción de normativas conlleva el pago de multas.

‎‎»No queremos afectar la economía de las personas, por eso hacemos estás campañas de concientización», enfatizó Perdomo.

THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS: CIUDAD MCY

‎ ‎