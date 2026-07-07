Elaboración de títeres ayuda a infantes a enfrentar contingencia por sismos

‎ El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Girardot promueve herramientas psicológicas y recreativas como una alternativa para abordar y expresar las emociones en los más jóvenes

CIUDAD MCY.- Muchos jóvenes resultaron afectados psicológicamente por el doblete sísmico que se registró el 24 de junio, por ese motivo, el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Girardot implementa estrategias de acompañamiento en las distintas comunidades de la jurisdicción.

‎Una de las herramientas es el taller «Mi Títere, Mi Historia». Un equipo multidisciplinario busca ayudar a esta población a expresar sus emociones y vivencias, mediante la elaboración de muñecos con material de provecho.

‎Desde la urbanización Montaña Fresca, uno de los primeros sitios de atención, la muchachada dio forma y personalidad a sus nuevos compañeros de aventuras, lo que permite a los especialistas conocer el estado físico y mental según la caracterización.

‎Además, la jornada incluyó espacios para realizar técnicas de respiración y relajación, dinámicas de integración y creación de historias, lo que permitió detectar posibles señales de riesgo emocional.

‎La jefa de esta comunidad, Argelia Marrero, agradeció a las autoridades por este abordaje dirigido a los más pequeños y vulnerables ante la compleja situación. «El brindar conocimiento sobre el manejo personal en este momento es importante, pues no estamos acostumbrados a este tipo de eventos».

‎Es valioso reseñar que, este encuentro atendió tanto a residentes, como a provenientes del estado La Guaira, quienes llegaron a casa de sus familiares.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CIUDAD MCY