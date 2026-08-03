Ella es Yumare, la sucesora de Tsunami en las labores de búsqueda y rescate en el país

CIUDAD MCY.- Tsunami para muchos es considerado un héroe de cuatro patas que ayudó durante las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos del 24 de junio. Sin embargo, tras su retiro de las misiones muchos se preguntan quién será su sucesor.

Ante esto, su entrenador Jorge Beens ofreció detalles en exclusiva para Caraota Digital sobre Yumare, la perra que van a entrenar para remplazar a Tsunami.

«En mi caso se ha recibido algunas donaciones de algunos perros de líneas de trabajo para mejorar la calidad de nuestros ejemplares. Acabo de recibir la donación de una ejemplar de border collie a la que estamos llamando Yumare y será el remplazo de Tsunami, esperemos que pueda dar los mismos resultados», reveló.

UNA CACHORRA

De igual forma, indicó que es una cachorra de un mes y medio aproximadamente que estaba en Puerto La Cruz.

«Es super pilas, estaba todavía (hace unos días) con su camada, con sus hermanos. El criador tenía conocimientos de qué cosas hacer con la perra y desde muy temprano ha estado haciendo un trabajo bien importante de motivación, de que la perro vaya tomando seguridad. Eso me dio pie a aceptar esa donación de ese ejemplar», dijo.

EL SIGNIFICADO DE YUMARE

Destacó que Yumare significa el enlace entre el cielo y la tierra.

«Lo que produce el ascenso de la tierra al cielo, esa es la traducción indígena de la palabra Yumare», comentó.

Asimismo, sostuvo que han recibido muchísima ayuda para estos animales, entre ellos «alimentación de primera calidad, atención veterinaria, recursos que no contábamos con ellos».

De igual forma, Beens le hizo un llamado a las personas a seguir apoyando esta causa.

«Sigan creyendo en el trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años. Ayúdenos a concretar este proyecto de tener el primer centro de formación de equipos caninos de intervención de desastres para voluntarios de Venezuela», expresó.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA