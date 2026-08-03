Presidenta Rodríguez entrega 87 nuevas viviendas a familias afectadas por sismos

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, entrega 87 nuevas viviendas a las familias afectadas por el doble sismo del pasado miércoles 24 de junio, en el sector Simón Rodríguez de Fuerte Tiuna, en Caracas.

Se pudo conocer que la jefa de Estado, hizo un recorrido por el lugar junto al vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, la ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Paola Posani.

Vale destacar, que esto forma parte de las políticas dirigidas por la mandataria nacional para atender a los afectados por dicho fenómeno el pasado mes de junio, donde buscan atender en materia habitacional a estas personas en el menor tiempo posible.

Durante esta jornada, las familias se mostraron agradecidas por este apoyo dispuesto por el Gobierno nacional, para dignificar al pueblo tras lo ocurrido por la tragedia del doble sismo.

FUENTE: VTV

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