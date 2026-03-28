Embajadora María Elena Uzzo presenta Cartas Credenciales al presidente de Italia

CIUDAD MCY.- La embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela, María Elena Uzzo, presentó sus Cartas Credenciales al presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, en una ceremonia oficial celebrada en el Palacio del Quirinale.

En el encuentro, la embajadora Uzzo transmitió el saludo de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, del Gobierno nacional y de todo el pueblo venezolano, para expresar los mejores votos por la prosperidad del país europeo.

La presentación de Cartas Credenciales marca el inicio formal de una nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre Venezuela e Italia, y formaliza plenamente la normalización de los vínculos bilaterales.

La embajadora Uzzo ha impulsado activamente el fortalecimiento de las relaciones bilaterales sobre la base del entendimiento político, la diplomacia cultural y los programas sociales, consolidando la presencia venezolana en el ámbito diplomático.

FUENTE:VTV

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