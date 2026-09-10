Gobernación de Aragua y prefecturas articularon rutas de trabajo en la entidad

Este encuentro institucional representa un significativo logro en la reestructuración del servicio público local, reafirmando la presencia activa de la Cuarta Transformación Social en cada municipio y parroquia del estado

CIUDAD MCY .-Siguiendo lineamientos estratégicos orientados al bienestar social de la entidad, el Ejecutivo regional llevó a cabo un importante directorio de prefectos en la sede de la Gobernación del estado Bolivariano de Aragua, liderado por la secretaria de Gobierno Belén Arteaga, la secretaria de la Cuarta Transformación Social en la entidad, Gipsy Colmenares y La directora de la Prefectura y Articulaciones de Aragua, Yescenia Mascobeto.

La directora de la prefectura y articulaciones de Aragua, Yescenia Mascobeto indicó que el núcleo fundamental de este esquema de trabajo es la familia, entendida como el corazón de la sociedad.

En este sentido, Mascobetto comentó que durante esta mesa de trabajo se trazó una hoja de ruta centrada en la erradicación de la burocracia innecesaria, la optimización de los tiempos de respuesta y la humanización de las prefecturas.

Prosiguió diciendo la titular que a través del programa “La Prefectura va a tu comunidad” el personal brindará atención directa y apoyo a los adultos mayores que se resguardan en cama de sus respectivos hogares.

Con el lema de atender «Desde el humano y para el humano», los representantes de las prefecturas reafirmaron el compromiso de convertir cada oficina territorial en un espacio servicial, cálido y articulado con los diversos entes regionales.

El encuentro sirvió como plataforma para oficializar definir la ruta de gestión 2026-2027, la cual busca consolidar una administración pública más cercana, eficiente y profundamente humana en cada rincón del territorio aragüeño.

NUEVA OFICINA EN TOVAR

Durante la jornada, se evaluó el desempeño y despliegue de las 34 prefecturas que integran la geografía regional. Como anuncio central del encuentro, se vislumbró la próxima apertura de una nueva sede institucional en el municipio Tovar, iniciativa impulsada bajo la gestión de la gobernadora Joana Sánchez para expandir la atención integral a la ciudadanía y garantizar que la acción gubernamental llegue de forma oportuna a las zonas de difícil acceso.

REINA BETANCOURT|CIUDAD MCY

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