EMCI Inces se alza con dos galardones en festival de cortometrajes

CIUDAD MCY.- La Escuela de Medios y Comunicación del Inces (EMCI) alzó dos galardones en la tercera edición del Festival Venezolano de Cortometrajes Universitarios 2026. El evento nacional tuvo como escenario la sala Cinepic de La Candelaria. En esta oportunidad, la institución recibió el Premio del Público en la categoría Ficción para Escuelas de Cine y Talleres Permanentes, mientras que también se alzó con el premio a la Mejor Barra de Escuela y Talleres Permanentes.

El cortometraje galardonado lleva por título La Negra Encadenada, un proyecto dirigido por Gabriel Salamanca y bajo la producción de Luis Bernal. La directiva del festival entregó el premio al equipo de realización, el cual integran el protagonista Andrés Silva, Johana Santander, Giordano Marquina y Ángel Sena.

Asimismo, resaltan en este logro los profesores de la EMCI Adám García, Ricardo Martínez, Winder Rivero y Manuel Pérez, quienes guiaron la formación técnica de estos jóvenes talentos.

“Un corto de una gente que se está formando, de unos noveles que están estudiando, de unos creadores que aspiran a profesionalizarse en este oficio y que ya empiezan en este mundo ganando un premio del festival del público, quiere decir, en mi opinión, que están en la vía correcta; lo que no pueden hacer es desviarse”. Fueron las palabras del presidente de la Villa del Cine, Vladimir Sosa.

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, y la directora del evento, Ariam Prado, lideraron la apertura de esta importante cita del cine universitario.

Al cierre de la jornada, la EMCI demostró la solidez y los frutos de la formación audiovisual que imparte el Inces.

FUENTE:VTV

FOTO: CORTESIA