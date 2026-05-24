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Inició segunda fase del Festival Calle, Comuna, Cultura y Paz en Caracas

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PorLuisa Pedroza

May 24, 2026

CIUDAD MCY.- Este viernes inició la segunda fase del Festival Calle, Comuna, Cultura y Paz, correspondiente a lo comunitario con una oferta cultural en varios espacios de Caracas.

En la Biblioteca Nacional se presentó la pieza Una sola carne bajo el sol. Posteriormente, en la Casa de Autogobierno del Consejo Comunal Corazón de Altagracia correspondió a Al principio era el silencio, para luego concluir la jornada con la presentación de Raíces en venta, en el Edificio Corpe II, perteneciente al Consejo Comunal Balconcito V.

El despliegue continuará este sábado 23 en el Consejo Comunal Panteón, donde el público podrá disfrutar de la obra El abrazo de las dos guardias. Asímismo, la plazoleta de la sede de la Misión Cultura será el escenario para La indolencia.

La programación del día cerrará con Recetario de cuidados, en la Plaza Carmen Rendiles, del Consejo Comunal La Trilla.

Finalmente, este festival culminará el domingo 24 de mayo con tres exhibiciones: A las 3:00 p.m., el edificio Altagracia, del Consejo Comunal Victoria de Altagracia, presentará la obra El cruzao venezolano, mientras que a las 4:30 p.m. se efectuará la presentación de Las esquinas de la vieja Altagracia, en el Edificio Castel Grande.

El cierre dominical se dará a las 6:00 p.m. al ritmo de la coreografía contemporánea Tamarindo, que tomará los espacios de la cancha de Providencia en la comuna Zona Norte.

En este festival, los consejos comunales pasan por un proceso de formación y creación, para luego presentar sus respectivos montajes a la comunidad.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA

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Por Luisa Pedroza

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