Sismo de 4.2 sacudió centro-occidente de Venezuela

CIUDAD MCY.- Un sismo de magnitud 4.2 sacudió la noche del pasado viernes la región centro-occidental de Venezuela, según el reporte oficial del Servicio Geológico de Venezuela Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.

El movimiento telúrico fue percibido por diversos usuarios en redes sociales no solo en el estado Yaracuy, sino también en entidades vecinas como Lara y Carabobo.

De acuerdo con la agencia estadounidense, el epicentro del temblor se localizó a 7 kilómetros al sur de la localidad de Yumare, en el estado Yaracuy.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano (Sgcol) precisó que el evento telúrico ocurrió exactamente a las 11:16 p.m.

La jornada sísmica también dejó registros tempranos en la zona oriental de Venezuela. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó sobre dos movimientos telúricos registrados durante las primeras horas del sábado en el estado Anzoátegui, a pocos kilómetros de Barcelona y Puerto La Cruz.

Primer temblor: Ocurrió a las 5:11 a.m., con una magnitud de 3.1 Mw y una profundidad de 17,9 kilómetros.

Segundo temblor: Se registró en un lapso superior a dos horas respecto al primero, alcanzando una magnitud de 3.3 y una profundidad de 21,1 kilómetros.

FUENTE: MEDIOS NACIONALES

FOTO: CORTESÍA