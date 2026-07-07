Sustitución de colector mejoró red de aguas servidas en Las Tejerías

Los trabajos en el sector La Línea 1 respondieron a una solicitud comunitaria, para reemplazar la tubería principal que, se encontraba en mal estado

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Las Tejerías, Régulo La Cruz, supervisó las labores de sustitución del colector principal de aguas servidas del sector La Línea 1, una acción que, buscó mejorar la salubridad y eficiencia de los servicios públicos.

La tubería cumplió más de 40 años de vida útil y ya no satisfacía las necesidades de la población, lo que generaba un colapso del alcantarillado y afectaciones en las condiciones ambientales de los hogares.

Por ese motivo, las cuadrillas municipales procedieron a la excavación y colocación de los nuevos ductos, para garantizar la durabilidad del sistema subterráneo.

Esta obra, cuyo marco de ejecución son las políticas de la 2T de los planes de gestión gubernamental, brinda condiciones de vida digna, al tiempo que, demostró la articulación entre el Gobierno local y el Poder Popular Organizado.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : ALCADÍA LAS TEJERÍAS