Ordenamiento urbano del casco central se concreta en Girardot

Trabajos de asfaltado, alumbrado, saneamiento ambiental, atención a instituciones educativas y diseño de espacios para la economía social forman parte de una intervención coordinada que garantizará la movilidad y convivencia en la capital aragüeña

CIUDAD MCY.- La transformación del casco central de Maracay avanza mediante una agenda de atención integral que articula servicios públicos, mantenimiento urbano, saneamiento ambiental y acciones de reorganización territorial para mejorar las condiciones de movilidad, convivencia y preservación de los espacios históricos de la ciudad.

Las labores se desarrollan en coordinación con el Plan Derecho a la Ciudad, promovido por la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez y el respaldo del alcalde Rafael Morales, como parte de una estrategia destinada a consolidar un entorno urbano más ordenado, accesible y funcional para habitantes, trabajadores y visitantes de la capital aragüeña.

Durante la jornada fueron ejecutados trabajos de asfaltado en distintos puntos del centro de la ciudad, acompañados por mejoras en el sistema de alumbrado público y acciones de saneamiento ambiental orientadas a optimizar la imagen urbana y las condiciones de salubridad en una de las zonas de mayor actividad comercial y administrativa del municipio.

La intervención también alcanzó a la Escuela Básica Nacional “República de México” donde se efectuaron labores de limpieza general y recolección de desechos mixtos, contribuyendo a espacios más adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y el bienestar de la comunidad estudiantil.

En el área de economía social se realizaron procesos de medición y demarcación de espacios, una acción orientada a organizar de manera más eficiente la actividad comercial que tiene lugar en el casco histórico y favorecer una convivencia armónica entre comerciantes, peatones y usuarios de los servicios públicos.

Como resultado del trabajo conjunto entre las autoridades municipales y los trabajadores de la economía social, se estableció un acuerdo que fija los lunes y martes como “Días de Parada”. Esta medida permitirá facilitar el libre tránsito peatonal, además de generar las condiciones necesarias para ejecutar labores de mantenimiento y conservación en el centro histórico de Maracay.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA