En Mariño se promueve la tenencia responsable de mascotas

Al inicio de la actividad, a las cinco primeras personas que se presentaron con la evidente intención de adoptar, el animalito fue inmunizado con la vacuna séxtuple.

CIUDAD MCY.- Con el firme objetivo de combatir el abandono y promover la tenencia responsable, la Unidad de Protección Animal del municipio Santiago Mariño llevó a cabo una exitosa jornada de adopción de caninos y felinos en los espacios de la Plaza de Turmero, ubicado en el municipio Santiago Mariño.

Durante la actividad, Janet Ramírez, integrante de la organización, destacó que estos operativos buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de integrar a los animales rescatados como miembros de la familia, «estamos aquí para concientizar sobre el no abandonar (…) todos estos animalitos provienen de refugios y fundaciones que hacen vida en nuestra unidad», señaló.

De igual manera, Ramírez acotó que, parte del incentivo a la salud pública veterinaria, los primeros cinco cachorros entregados en adopción recibieron la vacuna séxtuple de manera gratuita.

Ramírez enfatizó la relevancia de este paso para prevenir enfermedades mortales como el moquillo, parvovirus y leptospirosis. Por otra parte detalló que durante la jornada, se solicitaba a los interesados para formalizar el proceso de adopción, requisitos básicos que garantizaran el bienestar futuro de la mascota: Copia de la cédula de identidad y RIF, firma de una planilla de compromiso y responsabilidad sobre el cuidado óptimo del animal.

ATENCIÓN EN LAS COMUNIDADES

La vocera informó que estas jornadas se realizan de manera mensual, adaptándose a la disponibilidad de animales rescatados por proteccionistas independientes y fundaciones. Asimismo, anunció que se mantienen activas las jornadas de esterilización directamente en las comunidades.

De igual manera, Janet Ramírez, enfatizó que este proceso se gestiona a través de censos realizados por los consejos comunales y comités de protección, facilitando el acceso al servicio a los habitantes de Mariño.

Finalmente, los directivos de la organización invitaron a la colectividad a seguir la cuenta de Instagram @UnidaddeProtecciónAnimal municipio de Santiago Mariño, donde se publican constantemente las fechas de los próximos operativos de salud, esterilización y adopción.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: E. PÉREZ