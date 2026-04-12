Más de 5 mil habitantes de El Naranjal beneficiados con jornada integral

Ventas de alimentos, atención odontológica y servicio de barbería fue parte de los servicios brindados a las familias del sector mariñense.

CIUDAD MCY.- En un despliegue de justicia social y atención directa al pueblo, este sábado se llevó a cabo una exitosa jornada de atención integral en la comunidad El Naranjal, perteneciente a la Comuna “La Trinidad del 19 de Abril”, la actividad brindó servicios de salud, alimentación y recreación a más de 5 mil personas del punto y círculo del sector.

La jornada también contó con atención de odontología a través de la Fundación Niño Simón Aragua, actividades recreativas como pintacaritas, juegos de recreación; además se brindó servicios de barbería y la asesoría alimenticia del Instituto Nacional de Nutrición (INN) consolidando un ambiente de armonía y bienestar para las familias del municipio Mariño

Yasmira Moreno, responsable de la Sala de Autogobierno de la Comuna, destacó que el operativo no se limitó únicamente a la salud, «tenemos atención en el tema educativo, atención a las mujeres, a nuestros adultos y adultas mayores, alimentación y recreación para nuestros niños y adolescentes», explicó Moreno, subrayando que estas acciones siguen las orientaciones del Presidente Nicolás Maduro, la presidenta (E) Delcy Rodríguez y la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez.

Importante mencionar que dentro de la atención a la mujer se contó con el servicio de calidad en atención ginecológica, es por esto que, Bárbara Sandoval, habitante del sector, compartió su experiencia, “pasé a la consulta de ginecología, me hicieron mi ecografía gratuitamente y recibí vitaminas, hierro y ácido fólico para mi bebé. Todo fue un proceso muy rápido y organizado».

Carlos Javier Villalobos, vecino de la comunidad Progreso El Samán, manifestó su agradecimiento por el ahorro económico luego de comprar en la bodega solidaria, que operó en la jornada, al ofrecer productos básicos a precios significativamente inferiores a los del mercado comercial.

«Hice mi mercado y gasté 4 mil dos bolívares; en otro lado habría gastado cerca de 10 mil bolívares, estamos muy agradecidos, afirmó Villalobos.

ELIMAR PÉREZ

FOTO:E. PÉREZ