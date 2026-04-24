Encuentro de saberes en VI Jornadas Estadales de Investigación de la Samuel Robinson 

Aragua se posiciona como líder en el Movimiento de «innovación para la transformación», donde el aula deja de ser un espacio receptor para convertirse en un laboratorio de soluciones científicas y sociales

CIUDAD MCY.- En las instalaciones de la UEBN “República de México”, se llevaron a cabo las VI Jornadas Estadales de Investigación de la Universidad Nacional Experimental Samuel Robinson. Esta actividad, contó con una participación masiva que superó los 920 participantes entre estudiantes y docentes.

El encuentro de saberes, contó con la presencia de la autoridad única de Educación, Leira Suárez, quien destacó con fervor que el magisterio aragüeño está desarrollando nuevas tecnologías y elementos pedagógicos que garantizan una educación de calidad.

​»Estos son maestros comprometidos por el desarrollo de nuestro pueblo. Estamos transformando la educación en Aragua y en el país; todo lo novedoso debe darse a conocer para que otros docentes emulen estos trabajos significativos», afirmó Suárez, y de inmediato subrayó que “la investigación es el antídoto contra los flagelos y contradicciones del mundo globalizado”.

Por otra parte, ​Ernesta Guzmán, responsable de Gestión General de la Universidad Experimental Nacional del Magisterio “Samuel Robinson”, explicó que la fuerza de esta universidad reside en su capacidad de convertir la realidad cotidiana en un proceso científico. De los 920 inscritos, 400 actúan como ponentes, defendiendo investigaciones nacidas en el contexto de sus comunidades.

Explicó Guzmán que la estructura del evento se desarrolló en 5 ejes estratégicos, para cubrir la geografía del estado: Eje Metropolitano, este viernes se llevó a cabo en la Unidad Educativa República de México y el sábado en la UE “Felipe Guevara Rojas, Eje Centro: municipio Libertador; Eje Este, en La Victoria; Eje Sur: San Casimiro, eje Zamora.

​»Nos diferenciamos porque nuestros docentes están en un proceso de estudios avanzados, para mejorar el sistema educativo venezolano. Este sábado, la jornada continuará con simposios y mesas de trabajo donde socializaremos experiencias. Si una estrategia funciona en una comunidad, puede ser el aporte que otra necesita», señaló Guzmán.

​ LA PESCA COMO AULA

​Emily Díaz, especialista en Ciencias Sociales y habitante de la zona costera de Chuao, personifica el espíritu de la jornada. Su investigación sobre la pesca artesanal y su impacto en la continuidad escolar en el Complejo Educativo Nacional Chuao, busca romper paradigmas.

​»Debemos transformar desde lo local. Si no nos transformamos nosotros, no podemos transformar a los estudiantes», explica Díaz con la convicción de quien ha visto a sus alumnos valorar lo genuino de su tierra.

REINA BETANCOURT I CIUDAD MCY

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