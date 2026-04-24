Dragado y mantenimiento preventivo recibió el río Turmero en Mariño

La cuadrilla, dotada con la maquinaria destinada para estas labores, ejecutó las acciones de excavación, extracción y remoción de sedimentos para evitar inundaciones en las zonas adyacentes a las riberas del afluente

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan Pre-Lluvias se realizó una jornada de dragado y mantenimiento en el río Turmero, para prevenir inundaciones en las comunidades adyacentes de los municipios Santiago Mariño y Francisco Linares Alcántara.

Las operaciones direccionadas por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, busca que las familias aragüeñas no se vean afectadas por desbordamientos durante el periodo de lluvias.

A la altura de la Autopista Regional del Centro (ARC), específicamente en el tramo que conecta ambos municipios, la cuadrilla dotada con la maquinaria destinada para estas labores ejecutó la acciones de excavación, extracción y remoción de sedimentos como: arena, desechos sólidos y vegetales.

Jennifer Tovar, directora de Mantenimiento de Espacios Públicos de la Alcaldía de Mariño y coordinadora Regional del Plan Pre-Lluvias 2026, informó que, “hasta ahora se han atendido 320 metros lineales acá en el río Turmero para prevenir y mitigar los riesgos de inundación que pudieran sufrir estas comunidades».

Asimismo, Tovar señaló que se están interviniendo otros cauces críticos.

«Vamos a ir subiendo hacia la parte de arriba para limpiar los canales que están en San Rafael, La Ceiba y toda la parte de Samán de Güere, también acordonaremos el canal de La Gallera», anunció la funcionaria municipal.

Finalmente, la directora regional del Plan Pre-Lluvias subrayó que estos trabajos de limpieza en ríos y caños avanzan rápido y con éxito.

«Hemos logrado avanzar rápido gracias a la orientación de nuestra gobernadora, Joana Sánchez quien está atenta y trabajando con el propósito de que el período lluvioso no afecte la tranquilidad de las familias aragüeñas», concluyó Tovar.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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