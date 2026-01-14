Entornos saludables se consolidan en La Morita

Con labores de mantenimiento, recuperación de áreas verdes y adecuación de sus espacios, el parque biosaludable de La Morita 2 es intervenido para garantizar condiciones óptimas de uso y disfrute a la comunidad de FLA

CUIDAD MCY.-Las labores de recuperación de espacios públicos continúan en el municipio Francisco Linares Alcántara (FLA) con el inicio de los trabajos de embellecimiento y rehabilitación del parque biosaludable «La Morita 2».

Esta intervención se ejecuta con el propósito de mejorar las condiciones físicas, funcionales y estéticas del parque, garantizando espacios adecuados para la recreación, la actividad física y la convivencia ciudadana de las familias de la zona.

Las labores comprenden mantenimiento y recuperación de áreas verdes, rehabilitación de estructuras, acondicionamiento y adecuación de los espacios, acciones que permiten optimizar el uso del parque y promover hábitos de vida saludable en la comunidad.

Estos trabajos forman parte de las políticas públicas orientadas a la dignificación de los espacios comunitarios, impulsadas por el presidente, Nicolás Maduro, respaldadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en articulación con el trabajo conjunto de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio, Víctor Bravo.

La rehabilitación del parque biosaludable de «La Morita 2» se inscribe en una estrategia integral que busca fortalecer el tejido social, fomentar la participación comunitaria y consolidar entornos más seguros y accesibles, reafirmando el compromiso institucional con el bienestar y la calidad de vida de los habitantes del municipio.

REINYMAR TOVAR| FOTOS | CORTESIA