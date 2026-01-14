Instalado Gabinete de Gobierno Municipal 2026 de Revenga

CUIDAD MCY.-En un acto celebrado en la comunidad de Santo Domingo, fue formalmente instalado el Gabinete de Gobierno Municipal 2026 de Revenga, bajo el liderazgo del alcalde Daniel Perdomo.

Esta nueva instancia de gestión marca una etapa de trabajo articulado con el poder popular y las salas de autogobierno comunal como ejes fundamentales de acción.

Durante su intervención, el alcalde Perdomo destacó que esta estructura de gobierno responde a una visión de gestión participativa, en la que las comunidades organizadas asumen un rol protagónico en la planificación y ejecución de políticas públicas.

“Las salas de autogobierno son la columna vertebral de este gobierno. Aquí estaremos con nuestra gente y la organización popular, construyendo soluciones desde el territorio”, afirmó.

Entre los principales anuncios realizados, se encuentra la creación de un plan ecológico municipal que buscará fortalecer la conciencia ambiental y promover prácticas sostenibles en todo el territorio. Asimismo, se informó que servicios esenciales como el Registro Civil y la atención de la Lopna serán ofrecidos directamente desde las salas comunales, facilitando el acceso de la población a estos derechos fundamentales.

La juventud y las mujeres también ocuparán un lugar central en la agenda de gobierno. En este sentido, se anunció la creación del Instituto de la Juventud y del Instituto de la Mujer, como espacios destinados a la formación, participación y empoderamiento de estos sectores estratégicos para el desarrollo local.

El alcalde Perdomo reiteró que la gestión municipal estará alineada con las 7 Transformaciones del Plan de la Patria, impulsadas por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, así como con el Plan de la Aragüeñidad, que orienta el desarrollo integral del estado Aragua.

“En este 2026 seguiremos fortaleciendo los espacios populares y trabajando con la agenda concreta de acción. La paz, la seguridad, los servicios públicos, el agua, el aseo urbano, el alumbrado, el deporte, la educación y la cultura serán prioridades en nuestra gestión”, subrayó.

Finalmente, el mandatario local expresó su respaldo a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y reafirmó el compromiso del municipio con las tres líneas presentadas por la mandataria: la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, la preservación de la paz y la estabilidad del país, y la consolidación de la gobernabilidad en beneficio del pueblo venezolano.

“Que cuente con nuestras comunas, que cuente con el municipio Revenga para seguir fortaleciendo el bienestar de todo el pueblo venezolano, especialmente el de nuestra gente”, concluyó.

