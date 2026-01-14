Inició transformación integral del Estadio Hermanos Ghersi Páez

Estas mejoras buscan no solo buscan optimizar el rendimiento de los futbolistas profesionales, sino también ofrecer un espacio digno y moderno para el disfrute de la fanaticada

CIUDAD MCY.- Con el firme objetivo de garantizar la masificación deportiva y brindar espacios de alto estándares para el desarrollo de atletas de altos rendimiento, la vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez, anunció el inicio de los trabajos de rehabilitación y modernización del Estadio Hermanos Ghersi Páez.

​El anuncio se realizó a través de un material audiovisual en las redes sociales de la mandataria regional, tras una inspección directa en el recinto.

Esta importante obra forma parte de las acciones estratégicas impulsadas por la nueva junta directiva del Aragua FC, liderada por su presidente, Félix Romero.

MODERNIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO

​El plan de recuperación contempla una intervención profunda en la infraestructura del hogar del equipo «Aurirrojo». Entre las labores iniciadas destacan:

Recubrimiento y restauración de paredes internas y externas; Climatización e iluminación de áreas clave, embellecimiento general y acondicionamiento de espacios comunes.

​Estas mejoras buscan no solo optimizar el rendimiento de los futbolistas profesionales, sino también ofrecer un espacio digno y moderno para el disfrute de la fanaticada y el pueblo aragüeño en general.

​EL ARAGUA PARA LOS ARAGÜEÑOS

​Durante el recorrido de inspección junto a la directiva del club, Sánchez enfatizó que el equipo y sus instalaciones pertenecen a los aragüeños.

«Nos encontramos en el estadio Hermanos Ghersi Páez con la nueva junta directiva del Aragua FC; el Aragua para los aragüeños, estamos anunciando hoy a nuestro querido pueblo y cada uno de los territorios que inició la reestructuración de este estadio» expresó la autoridad.

​Asimismo, subrayó que el recinto es vital para el semillero deportivo de la región.

“En este espacio físico es importante señalar que se congregan diferentes categorías del fútbol, es por ello que se vienen cosas buenas para el fútbol y para todos los aragüeños» puntualizó.

​Finalmente, la gobernadora Joana Sánchez extendió un agradecimiento especial a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por el respaldo brindado para la ejecución de esta obra.

YORBER ALVARADO | FOTOS : PRENSA GBA