Entrega de esterilizador a vapor fortalecerá capacidad quirúrgica del HCM

El importante equipo médico de 500 litros a vapor enviado por el Ejecutivo Nacional, fue entregado por la gobernadora Joana Sánchez, con el objetivo optimizar notablemente la atención brindada a los pacientes del nosocomio

CIUDAD MCY .-Teniendo como enfoque principal garantizar que la salud sea un servicio ofrecido con calidez y humanidad, y cumpliendo con el compromiso adquirido desde que asumió sus funciones como mandataria regional de velar por la mejora significativa del sistema sanitario del estado, la gobernadora Joana Sánchez anunció la recepción de un moderno esterilizador a vapor de presión horizontal.

​Este importante equipo médico, que permitirá fortalecer de manera directa la capacidad quirúrgica del nosocomio, fue enviado por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, en perfecta articulación con el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado.

​Durante el acto de recepción, la mandataria regional enfatizó que con esta nueva incorporación se optimizará notablemente la atención brindada a los pacientes.

​»Estamos recibiendo un esterilizador de 500 litros a vapor que va a beneficiar cada uno de los espacios quirúrgicos de este centro de salud que no solo atiende al estado Aragua, sino a parte del centro del país», mencionó la Gobernadora.

​Asimismo, Sánchez resaltó y agradeció el apoyo del Gobierno Nacional por hacer posible esta importante dotación médica, la cual garantizará una atención más segura, eficiente y de calidad para todos los aragüeños.

​ACOMPAÑAMIENTO CONSTANTE

​Como parte de su dinámica de trabajo y su visión profundamente humanista, la vocera de la Aragüeñidad no se limitó a la entrega del equipo técnico.

Fiel a su estilo de gestión de puertas abiertas, la gobernadora emprendió un extenso recorrido por las diversas instalaciones del recinto hospitalario.

​Durante esta visita, Sánchez sostuvo un contacto directo, cercano y muy ameno tanto con los pacientes recluidos como con sus familiares en las salas de espera.

Este espacio de diálogo genuino permitió brindar palabras de aliento, escuchar de primera mano las necesidades del pueblo y reafirmar que el gobierno regional se mantiene desplegado en los centros de salud, acompañando a su gente y trabajando sin descanso para proteger la salud de cada ciudadano.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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