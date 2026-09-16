«Martes de Cultura Vial» llevó concientización a usuarios de FLA

Esta jornada tuvo el propósito de concientizar sobre la importancia de la educación vial y la prevención de accidentes en las vías

CIUDAD MCY.- Desde el sector, Casa Coropo en el municipio Francisco Linares Alcántara se realizó una nueva jornada del programa “Martes de Cultura Vial” orientado a concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de la educación vial y la prevención de accidentes en las vías públicas.

Esta actividad contó con el despliegue de funcionarios oficiales y equipos de concientización quienes abordaron a los motociclistas, conductores y peatones para recordarles que cada decisión en la vía cuenta.

Asimismo durante este abordaje se aconsejó sobre el uso correcto del casco, cinturón de seguridad y la moderación al conducir.

Estás acciones forman parte de las instrucciones emanadas por la gobernadora Joana Sánchez, junto alcalde de la jurisdicción, Víctor Bravo, con el objetivo de impulsar los valores de respeto y responsabilidad a los conductores como de los peatones del municipio.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

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