Plan Pre -Lluvia avanza en FLA

La cuadrilla realizó labores de mantenimiento y limpieza de sedimento con el objetivo de minimizar el riesgo de inundaciones que afecten a las familias de la comunidad en el período invernal.

CIUDAD MCY.- En el marco de la prevención de riesgos el Plan Pre-Lluvia continúa desplegado en el municipio Francisco Linares Alcántara donde la cuadrilla de mantenimiento llevaron a cabo una jornada intensiva de limpieza y saneamiento en el canal de rebombeo del sector Paraparal.

​En el sitio, el equipo con maquinaria pesada realizó labores de remoción de sedimentos y vegetación cómo; eliminación de maleza y retiro de desperdicios.

​Esta intervención en el sector de Paraparal garantizó el correcto funcionamiento del sistema de drenaje antes de la llegada de las precipitaciones, minimizando el riesgo de inundaciones que afecten a las familias de la comunidad.

Esta estrategia reafirma el compromiso del Gobierno regional en seguir trabajando para que el período lluvioso transcurra sin afectar la integridad de las viviendas de la comunidad de Paraparal y adyacente

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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